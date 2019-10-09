Кулибаев покинул пост президента Казахстанской федерации бокса

Сегодня, 9 октября, состоялась конференция КФБ, на которой Кулибаев решил отказаться от своей должности во избежание конфликта интересов. Также он перестал руководить отечественной Федерацией водных видов спорта.

Вместо Кулибаева должность главы федерации получил Кенес Ракишев, за которого участники конференции проголосовали единогласно.

Ранее Кулибаев прокомментировал выступление отечественной сборной на чемпионате мира в Екатеринбурге, на которой казахстанцы завершили турнир с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.