Кулибаев покинул пост президента Казахстанской федерации бокса
Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Тимур Кулибаев принял решение сложить с себя полномочия, передает корреспондент Vesti.kz.
Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Тимур Кулибаев принял решение сложить с себя полномочия, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 октября, состоялась конференция КФБ, на которой Кулибаев решил отказаться от своей должности во избежание конфликта интересов. Также он перестал руководить отечественной Федерацией водных видов спорта.
Вместо Кулибаева должность главы федерации получил Кенес Ракишев, за которого участники конференции проголосовали единогласно.
Ранее Кулибаев прокомментировал выступление отечественной сборной на чемпионате мира в Екатеринбурге, на которой казахстанцы завершили турнир с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.
В 2005 году Кулибаев инициировал создание Казахстанской федерации бокса, которую сам же и возглавил. С тех пор он переизбирался на пост главы КФБ несколько раз. В данный момент он является президентом Национального олимпийского комитета.