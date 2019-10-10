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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Уже заключил сделку». Головкин выбрал соперника на следующий бой

Новоявленный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) определился со следующим соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации TheAthletic, в своем следующем бою Головкин может встретиться с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер упоминал его имя в качестве потенциального соперника GGG.

«Как сообщается, Головкин уже заключил сделку по защите титула против Шереметы и ожидает одобрения от IBF, чтобы этот бой считался обязательным. Утверждается, что он состоится в начале следующего года, только если Сауль Альварес не захочет трилогии в мае», — цитирует издание журналист Майкл Бенсон в своем твиттере.

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Свой последний бой Головкин провел 5 октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал казахстанец.

Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира в среднем весе.

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