«Уже заключил сделку». Головкин выбрал соперника на следующий бой
Новоявленный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) определился со следующим соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новоявленный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) определился со следующим соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации TheAthletic, в своем следующем бою Головкин может встретиться с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер упоминал его имя в качестве потенциального соперника GGG.
«Как сообщается, Головкин уже заключил сделку по защите титула против Шереметы и ожидает одобрения от IBF, чтобы этот бой считался обязательным. Утверждается, что он состоится в начале следующего года, только если Сауль Альварес не захочет трилогии в мае», — цитирует издание журналист Майкл Бенсон в своем твиттере.
Свой последний бой Головкин провел 5 октября в
Таким образом, GGG завоевал титулы IBF и IBO, которыми ранее уже владел, и стал двукратным чемпионом мира в среднем весе.