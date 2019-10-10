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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Алимханулы назвал победителя в бою «Канело» — Ковалев

Тренер казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (7−0, 3 КО) Джеймс Бадди МакГирт в интервью Fighthype поделился ожиданиями от предстоящего боя его другого подопечного — чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 KO) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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Специалист выразил уверенность в том, что Ковалев победит Альвареса, который поднимается на две весовые категории ради поединка, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

— Я хочу услышать ваши мысли о бое «Канело» — Ковалев. Как пройдет бой, по вашему мнению? Как проводит тренировочный лагерь Ковалев?
— В лагере все отлично. И, честно говоря, я скажу следующее: мы побьем «Канело».

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— СМИ пишут, что «Канело» и Ковалев слишком дружественно относятся друг к другу…
— Слушайте, они могут быть друзьями, но, в конце концов, они хотят быть лучшими. Перед баскетбольным матчем вы видите, как игроки обнимаются друг с другом. Но когда игра начинается, они берутся за свое дело. Так и здесь. Они обнимают друг друга, это круто. Но это предопределяет лучшие бои. Потому что, как друг, я хочу показать, что я лучше тебя, и наоборот. Это предопределит отличный бой.

— Какие преимущества есть у Ковалева?
— Люди скажут, что я сумасшедший, но Ковалев лучший боец.

— Джон Дэвид Джексон (бывший тренер Сергея) сказал, что Ковалев самый слабый среди чемпионов в дивизионе.
— Я люблю Джона Дэвида Джексона. Я уважаю его мнение, но в своем сердце я верю, что в этот вечер мир увидит другого Сергея Ковалева.

— Как, вы думаете, пройдет поединок? Как, вы думаете, он закончится?
— Ковалев будет победителем.

— Решением судей или нокаутом?
— Слушайте, я не буду это прогнозировать. Все, что я прогнозирую, — мы победим.

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