Головкин собрался посетить бой Альвареса с Ковалевым?

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Ходят слухи, что это мероприятие собирается посетить главный антагонист «Канело» — казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

Соперники дважды дрались также в Лас-Вегасе, но на другой площадке — T-Mobile Arena: их первый бой закончился спорной ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

Предполагалось, что их третий поединок состоится в сентябре этого года, но «Канело» отказался, отдав предпочтение Ковалеву. Головкин же в начале октября победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе.