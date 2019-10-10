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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин собрался посетить бой Альвареса с Ковалевым?

2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 KO) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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Источник: Reuters

Ходят слухи, что это мероприятие собирается посетить главный антагонист «Канело» — казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

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Соперники дважды дрались также в Лас-Вегасе, но на другой площадке — T-Mobile Arena: их первый бой закончился спорной ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

Предполагалось, что их третий поединок состоится в сентябре этого года, но «Канело» отказался, отдав предпочтение Ковалеву. Головкин же в начале октября победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе.

«Ожидается, что Головкин будет в рингсайде боя “Канело” — Ковалев. GGG надеется, что Альварес даст ему третий бой. Присутствие Головкина может потенциально привести к давлению на “Канело” со стороны фанатов. Камеры из DAZN, очевидно, будут постоянно на Головкине, и вполне предсказуемо, что он войдет внутрь ринга или, по крайней мере, попытается бросить вызов Альваресу», — пишет Boxingnews24.com.

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