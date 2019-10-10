Головкин собрался посетить бой Альвареса с Ковалевым?
2 ноября в
2 ноября в
Ходят слухи, что это мероприятие собирается посетить главный антагонист «Канело» — казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).
Соперники дважды дрались также в
Предполагалось, что их третий поединок состоится в сентябре этого года, но «Канело» отказался, отдав предпочтение Ковалеву. Головкин же в начале октября победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе.
«Ожидается, что Головкин будет в рингсайде боя “Канело” — Ковалев. GGG надеется, что Альварес даст ему третий бой. Присутствие Головкина может потенциально привести к давлению на “Канело” со стороны фанатов. Камеры из DAZN, очевидно, будут постоянно на Головкине, и вполне предсказуемо, что он войдет внутрь ринга или, по крайней мере, попытается бросить вызов Альваресу», — пишет Boxingnews24.com.