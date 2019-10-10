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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Дело не в возрасте». Легендарный тренер разобрал бой Головкина за два титула

Мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн, включенный в Международный зал боксерской славы, поделился впечатлениями от поединка казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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Бой состоялся 5 октября в Нью-Йорке (США). Головкин уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун. Однако Деревянченко сумел подняться и достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

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GGGемония. Хрюнов — о новой победе Головкина

По мнению «Начо», Головкин плохо подготовился из-за отсутствия связи и стратегии со стороны его нового тренера Джонатана Бэнкса, с которым он проводил свой второй бой.

«Из того, что я увидел, GGG был не в лучшем состоянии. После того как его ударили жестким хуком по печени, он как будто активизировался — начал выбрасывать комбинации, работать быстрее и наносить урон. Но затем он вернулся к этому полумедленному стилю. Мне кажется, ему не хватало угла… Вся эта смена тренеров. Нельзя сказать, что дело в возрасте. Я тренировал боксеров-ветеранов, таких как Даниэль Сарагоса. Мне приходилось устраивать с ним более длительные сессии, но с меньшими нагрузками, и из-за этого он хорошо боксировал. Просто спросите Эрика Моралеса. Геннадию нужно было зажечь себя, ему нужна была выносливость, чтобы победить бойца такого плана, необходимо было работать над переключением скорости. Он небыстрый, но сильный и умеет бить. Теперь ему этого недостает из-за перемен, он потерял эту искру», — сказал Беристайн в беседе с ESPN Deportes.

Головкин сменил тренера этой весной. До этого GGG девять лет тренировался у Абеля Санчеса. За это время казахстанец провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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