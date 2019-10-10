«Дело не в возрасте». Легендарный тренер разобрал бой Головкина за два титула

«Из того, что я увидел, GGG был не в лучшем состоянии. После того как его ударили жестким хуком по печени, он как будто активизировался — начал выбрасывать комбинации, работать быстрее и наносить урон. Но затем он вернулся к этому полумедленному стилю. Мне кажется, ему не хватало угла… Вся эта смена тренеров. Нельзя сказать, что дело в возрасте. Я тренировал боксеров-ветеранов, таких как Даниэль Сарагоса. Мне приходилось устраивать с ним более длительные сессии, но с меньшими нагрузками, и из-за этого он хорошо боксировал. Просто спросите Эрика Моралеса. Геннадию нужно было зажечь себя, ему нужна была выносливость, чтобы победить бойца такого плана, необходимо было работать над переключением скорости. Он небыстрый, но сильный и умеет бить. Теперь ему этого недостает из-за перемен, он потерял эту искру», — сказал Беристайн в беседе с ESPN Deportes.