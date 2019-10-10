«Нельзя судить по бою с Деревянченко». Чемпион мира — об актуальности трилогии Головкин — «Канело»

«Конечно, этот бой актуален. Все равно интересно будет. Что я могу сказать? Тут просто разные стили. К примеру, тот же Джейкобс с Деревянченко боксировал лучше, потому что он двигается на ногах и не дает Деревянченко зацепиться за себя. Геннадий же пробивает жесткие удары, а Деревянченко ждет их. Он принимает их и тут же серией отвечает, а Гена на ногах не уходит, не двигается. Он все это принимает, через защиту пропускает. Стиль Гены был для Деревянченко удобнее, нежели стиль Джейкобса. И в то же время Джейкобсу неудобно работать с Головкиным. Тут все зависит от стиля. Поэтому нельзя судить по бою Деревянченко, будет ли нам интересен поединок с Альваресом. Я думаю, все будет зависеть от интереса. И кто знает, как Геннадий подойдет к этому бою», — высказал свое мнение Бивол в интервью Владиславу Усачеву.