Хирн прояснил ситуацию со следующим соперником Головкина и третьим боем с «Канело»

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По его данным, у сторон даже есть предварительное соглашение — бой может состояться в первом квартале 2020 года. Помешать проведению боя Головкина с Шереметой может разве что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО). Если тот даст добро на третий бой с Головкиным (в мае 2020 года), то казахстанец попытается договориться с IBF об отсрочке обязательной защиты.

Рассказывает сотрудничающий с Головкиным промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing): «Геннадий хочет драться с Альваресом. Другой вариант — это Камил Шеремета, боксер из Польши, чемпион Европы. Он ранее не проигрывал и, скорее всего, станет обязательным претендентом (по линии IBF). Головкин в бою с Сергеем Деревянченко дрался за вакантный титул, поэтому следующим поединком должна быть обязательная зашита. Но теоретически они могут согласиться дать сперва разрешение на бой с Альваресом».