Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Казахстан
Кипр
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Адмирал
22
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Гибралтар
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Сенегал
11
Футбол. Сборные
15:00
Таиланд
Конго
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
ОТ
21
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Сербия
Парагвай
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
ДР Конго
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Хоккей. НХЛ
11.10
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.10
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
11.10
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
11.10
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
11.10
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.10
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
11.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
11.10
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
11.10
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
11.10
Колорадо Эвеланш
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.10
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
82
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Хирн прояснил ситуацию со следующим соперником Головкина и третьим боем с «Канело»

Самый вероятный следующий оппонент чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) — поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), утверждает инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По его данным, у сторон даже есть предварительное соглашение — бой может состояться в первом квартале 2020 года. Помешать проведению боя Головкина с Шереметой может разве что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО). Если тот даст добро на третий бой с Головкиным (в мае 2020 года), то казахстанец попытается договориться с IBF об отсрочке обязательной защиты.

Читайте также
«Будьте готовы, он грядет». Сопромоутер Головкина сделал заявление о третьем бое с «Канело»

Рассказывает сотрудничающий с Головкиным промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing): «Геннадий хочет драться с Альваресом. Другой вариант — это Камил Шеремета, боксер из Польши, чемпион Европы. Он ранее не проигрывал и, скорее всего, станет обязательным претендентом (по линии IBF). Головкин в бою с Сергеем Деревянченко дрался за вакантный титул, поэтому следующим поединком должна быть обязательная зашита. Но теоретически они могут согласиться дать сперва разрешение на бой с Альваресом».

Головкин и Альварес ранее встречались дважды: в сентябре 2017 года зафиксирована ничья раздельным решением судей. Годом позже победил мексиканец. От третьего боя Альварес отказывается. По его словам, в этом нет необходимости и он не чувствует мотивации. Взамен мексиканец 2 ноября в Лас-Вегасе (США) перепрыгнет через две категории и подерется за титул WBO в полутяжах против россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 КО).

Читайте также
Победы без буллитов, или несколько показателей обновленного "Барыса" со Скабелкой в КХЛ
На кону выход на Евро: что ждет Россию в матче с Шотландией
Месси назвал лучший гол в карьере
В «Крыльях» не исключили ухода игрока сборной России из команды
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова»
Российские волейболисты потерпели четвертое поражение на КМ
Третья ракетка мира откажется от гражданства США в пользу Японии
Самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь