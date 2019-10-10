«Это наш батыр, национальный герой». Боец М-1 — о победе Головкина и его значении для Казахстана

«Конечно, я смотрю бои Геннадия Головкина. Это наш батыр, национальный герой. У вас в России говорят “богатырь”, а у нас — “батыр”. Я пересмотрел все его поединки. Мы всей страной за него болеем. Было ли желание потренироваться вместе с Геннадием? Да, такое желание есть, почему нет. Пока, правда, не предоставилась такая возможность. У Головкина отличные боковые удары, в этом плане он лучший в мире. Последний бой, кстати, я точно предсказал результат. Мне звонил наш местный телеканал, спрашивали прогноз. Я сказал, что будет 12 раундов. Тяжелый бой был», — сказал Ашимов.