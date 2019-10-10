Леннокс Льюис выступил против участия профи-боксеров в Олимпийских играх
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выступил против участия профессиональных боксеров в Олимпийских играх.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выступил против участия профессиональных боксеров в Олимпийских играх.
Ранее с подобной инициативой выступил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Последний даже пригрозил профессионалам санкциями, если те решат принять участие в предстоящих в 2020 году Олимпийских играх в Токио.
Льюис заявил, что, в отличие от других видов спорта, ущерб и насилие заложены в основу бокса, и поэтому любители подвергаются ненужному риску.
«Профессиональные боксеры НЕ должны бороться на Олимпиаде против
Сам Льюис является чемпионом XXIV Олимпийских игр, которые прошли в 1988 году в Сеуле, Южная Корея.