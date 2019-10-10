Леннокс Льюис выступил против участия профи-боксеров в Олимпийских играх

Источник: AP 2019

Ранее с подобной инициативой выступил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Последний даже пригрозил профессионалам санкциями, если те решат принять участие в предстоящих в 2020 году Олимпийских играх в Токио.

Льюис заявил, что, в отличие от других видов спорта, ущерб и насилие заложены в основу бокса, и поэтому любители подвергаются ненужному риску.

«Профессиональные боксеры НЕ должны бороться на Олимпиаде против бойцов-любителей. Кто-то может серьезно пострадать. Вы не играете в бокс, как во многих других олимпийских видах спорта. Это очень плохая идея. #MyTwoCents», — написал Льюис в Twitter.