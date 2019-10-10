Две казахстанки пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу

Так, Милана Сафронова в ¼ финала в весовой категории до 64 килограммов нанесла поражение Мелис Йонузовой из Болгарии.

Во время вечерней сессии за выход в полуфинал поборются еще две казахстанки. Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Дина Жоламан (до 54).