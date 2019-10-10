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13:17 (мск), источник: Vesti.kz

Две казахстанки пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу

Две представительницы Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Бурятии (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, Милана Сафронова в ¼ финала в весовой категории до 64 килограммов нанесла поражение Мелис Йонузовой из Болгарии.

Дина Исламбекова, выступающая в весовой категории свыше 81 килограмма, оказалась сильнее итальянки Флавии Северин.

Во время вечерней сессии за выход в полуфинал поборются еще две казахстанки. Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Дина Жоламан (до 54).

Чемпионат мира среди женщин продлится до 13 октября.

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