Две казахстанки пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу
Две представительницы Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Бурятии (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Две представительницы Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Бурятии (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, Милана Сафронова в ¼ финала в весовой категории до 64 килограммов нанесла поражение Мелис Йонузовой из Болгарии.
Дина Исламбекова, выступающая в весовой категории свыше 81 килограмма, оказалась сильнее итальянки Флавии Северин.
Во время вечерней сессии за выход в полуфинал поборются еще две казахстанки. Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Дина Жоламан (до 54).
Чемпионат мира среди женщин продлится до 13 октября.