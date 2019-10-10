Чемпионка мира-2016 из Казахстана проиграла на ЧМ-2019 по боксу

В четвертьфинале весовой категории до 54 килограммов Жоламан раздельным решением проиграла Микие Крепс из США.

В вечерней сессии ЧМ-2019 сегодня, 10 октября, из казахстанок выступит еще Фариза Шолтай (до 81 килограмма). Ранее в полуфинал ЧМ пробились Милана Сафронова (до 64 килограммов) и Дина Исламбекова (свыше 81 килограмма).