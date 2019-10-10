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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Его называют наследником Головкина». Соперник Ислама — о бое, «грязном» Андраде и лучших боксерах мира

Намибийский боксер Уолтер Каутондоква (18−1, 17 КО) в интервью Vesti.kz пообещал нокаутировать казахстанца Каната Ислама (26−0, 21 КО) в бою за второстепенный титул WBO International в среднем весе. Об этом спортсмен рассказал в интервью Vesti.kz. В ходе беседы он вспомнил бой с действующим чемпионом организации американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО) и сравнил Ислама с его соотечественником Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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Их бой состоится 26 октября в Алматы. Уже известны участники андеркарта.

— Я очень доволен тем, как прошли тренировки. Настроение в лагере очень высокое. Я чувствую уверенность в своих силах. Я готов встретиться с Канатом. Я готов его побеждать и хочу сделать это нокаутом.

— Кто ваши спарринг-партнеры и где вы готовитесь?

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— Я живу в Виндхуке, это Намибия. Мы тренируемся в тренажерном зале MTC Nestor Sunshine. Это место, где начинали многие чемпионы мира. Сейчас у меня есть несколько очень хороших спарринг-партнеров. Они готовят меня к разным стилям против Каната. Я доволен тем прогрессом, которого мы достигли.

— Что вы думаете о Канате Исламе?

— Он сильный боец. Его называют наследником Геннадия Головкина. Однако меня это не пугает. Я иду за победой. Готов заплатить любую цену. В прошлый раз, когда я столкнулся с соперником мирового уровня, я был ограничен в сроках. Сейчас я покажу, на что способен. Я знаю его слабые стороны и раскрою их на ринге.

— Готовы ли вы к поездке в Казахстан? Что вы слышали о нашей стране?

— Намибия — это страна храбрых. Вы должны быть смелыми, чтобы путешествовать в дальние страны. Я готов ко всему, что будет в вашей стране. Я никогда не был в Казахстане, но ринг везде одинаковый.

— Помните свой бой с Андраде? Как вы думаете, вы могли бы победить?

— Битва с Андраде в прошлом. Весь мир знает, что он использовал «грязный» прием, когда я стоял на коленях. Он должен был быть дисквалифицирован, но вместо этого рефери зафиксировал нокдаун. Это явно тревожило меня мысленно. Если бы на его месте был я, то меня дисквалифицировали бы пожизненно. Я ничего не буду говорить. Он великий чемпион, и я желаю ему всего наилучшего. Я иду по своему пути, чтобы вернуться к вершине.

— Не могли бы вы раскрыть свой гонорар за бой?

— Это не тот тип боя, за который получают большие деньги. Я здесь, чтобы заявить о себе и получить больше поединков.

— Каков ваш рейтинг ТОП-5 вне зависимости от весовой категории?

— «Канело», Кроуфорд, Ломаченко, Гарсия и Спенс.

Отметим, что на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою, Ислам охарактеризовал своего соперника. В свою очередь, его тренер Багаудин Бек пообещал зрелищный бой и высказался о чемпионском настрое казахстанца.

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