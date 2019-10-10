Казахстан понес еще одну потерю на женском чемпионате мира по боксу
Казахстанка Фариза Шолтай завершила выступление на чемпионате мира-2019 по боксу в российском
Казахстанка Фариза Шолтай завершила выступление на чемпионате мира-2019 по боксу в российском
В четвертьфинале весовой категории до 81 килограмм Шолтай уступила Лине Ванг из Китая и осталась без медали.
23-летняя Шолтай дважды выигрывала чемпионат Казахстана и становилась бронзовой призеркой чемпионата Азии.
Из сборной Казахстана в полуфинал ЧМ пробились Милана Сафронова (до 64 килограммов) и Дина Исламбекова (свыше 81 килограмма). Турнир продлится до 13 октября.