Магомедалиева вышла в полуфинал чемпионата мира в Улан-Удэ

Бой завершился победой Магомедалиевой после отказа соперницы выходить на третий раунд. В полуфинале россиянка 12 октября встретится с чемпионкой мира-2018 китаянкой Линой Ван.
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