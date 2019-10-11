Эдди Хирн: Джошуа готов подраться с Усиком

«Джошуа был рад, когда мы подписали Усика, он был рад увидеть его в тяжелом дивизионе. Он часто видел Усика по выступлениям в любителях, он никогда не боялся ни с кем драться, поэтому Энтони готов подраться с Усиком. Александр — обязательный претендент на титул, но должен продолжать побеждать и должен показать, что он готов драться в новом дивизионе», — сказал Хирн.