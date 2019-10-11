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10:45 (мск), источник: Sports.Ru

Эдди Хирн: Джошуа готов подраться с Усиком

Промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал о возможном поединке между этими боксерами.

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Источник: Reuters

«Джошуа был рад, когда мы подписали Усика, он был рад увидеть его в тяжелом дивизионе. Он часто видел Усика по выступлениям в любителях, он никогда не боялся ни с кем драться, поэтому Энтони готов подраться с Усиком. Александр — обязательный претендент на титул, но должен продолжать побеждать и должен показать, что он готов драться в новом дивизионе», — сказал Хирн.

Усик 13 октября в Чикаго дебютирует в тяжелом весе в бою против Чэза Уизерспуна, а Джошуа 7 декабря проведет матч-реванш против чемпиона WBA, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе Энди Руиса.

Источник — BoxingScene

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