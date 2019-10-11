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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бивол будет бить Ленина, Усик — большого американца

Россиянин защищает титул чемпиона мира, украинец дебютирует в супертяжах.

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Источник: Спорт-Экспресс

Спустя почти год простоя Александр Усик дебютирует в супертяжах. Ему нашли соперника за три дня до выхода на ринг, и вряд ли вы знаете его имя. В том же шоу выступит российский чемпион мира Дмитрий Бивол. Имя его соперника вы точно где-то слышали — Ленин.

Что, где, когда

Шоу пройдет в субботу, 12 октября, в Чикаго, на арене «Уинтраст». Она вмещает 10 тысяч зрителей, то есть шоу будет довольно камерным. Главным его событием станет бой Александра Усика с Чаззом Уизерспуном — неивестным американцем. Это дебют украинца в тяжелом весе. В андеркарде подерется Дмитрий Бивол, чемпион мира в полутяжах по версии WBA. Оппонент известен только именем, причем с боксом оно никак не связано — Ленин Кастильо. Главные бои начнутся в районе 5 утра воскресенья по Москве.

Интриги вокруг Усика

За четыре дня до боя на допинге попался предыдущий соперник Усика — Тайрон Спонг. Он уже был вторым вариантом после того как сорвался бой с Карлосом Такамом. Так что Уизерспун — третий, если не четвертый вариант для Усика. В зависимости от того, насколько серьезно рассматривалась опция с россиянином Александром Устиновым. Американцу 38 лет, он одержал 38 побед при трех поражениях. Два из них — от серьезных боксеров: Криса Арреолы и Тони Томпсона. Ни одной значимой победы в карьере Уизерспуна нет. Тот факт, что именно он станет соперником Усика — огромный сюрприз даже для него самого.

Что может противопоставить Уизерспун Усику. Ничего. Американец медленный, неважно обороняется и не имеет нокаутирующего удара. Усик может проиграть бой только, если выйдет на ринг в наручниках за спиной.

Главная интрига этого боя — что покажет Усик. Его бои всегда интересно смотреть вне зависимости от соперника, а тут еще дебют в новой категории. Сохранит ли Усик былую подвижность, привычную скорость. Как он вообще внешне будет выглядеть в новом весе. Все это реально любопытно. Планы у Усика в супертяжах огромные, он уже Деонтея Уайлдера на бой вызвал. Но с чего-то нужно начинать, и это что-то — Чазз.

Защититься от Ленина

Бой с Кастильо — восьмая защита мирового титула Дмитрия Бивола, который он завоевал еще в 2016 году, сначала временный, а потом и полноценный. Дмитрий — боксер почти без слабых мест, все делает четко и выверенно. Возможно, не всегда зрелищно, но пока победы есть, это не имеет особого значения. Дмитрий выиграл 16 боев из 16, 11 раз — досрочно. Правда, по мере усиления оппозиции, ушли нокауты, но это точно также неважно, пока одерживаются победы.

Ленин Кастильо — один из наименее известных соперников Бивола за последние три года. Хотя если сравнивать его по уровню с оппонентом Усика — Кастильо в разы серьезнее. У него два поражения при 20 победах, есть приличный удар, и что самое главное — он на пять сантиметров выше Бивола, а его руки — на семь сантиметром длиннее. Это может стать проблемой.

Но несмотря на нюансы в антропометрии, Бивол остается явным фаворитом. Он просто во всем более классный боксер. Ему не впервой прорываться на нужную дистанцию, он уже встречался с большими ребятами, например, Салливаном Баррерой. Все всегда заканчивалось хорошо, поэтому перед боем с Кастильо сильного волнения за Дмитрия нет.

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