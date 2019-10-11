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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень скучный боксер». Альварес отказался от объединительного боя

Чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) высказался о возможном объединительном бое с обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде, передает BoxingScene.

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По словам мексиканца, эта встреча не вызывает у него интереса.

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«Он дрался с неизвестными соперниками и он очень скучный боксер. Может быть, он и хорош, но он скучен. А меня потом меня обвиняют, что мои поединки скучные. Мне нравятся встречи, где много действий, когда зритель может насладиться происходящим. Это очень важно для меня. Кроме того, Андраде не является для меня серьезным вызовом», — сказал Альварес.

Напомним, Альварес в следующем бою 2 ноября в Лас-Вегасе встретится с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 KO). На кону в поединке будет только титул россиянина.

Андраде же в прошлые выходные посетил вечер бокса в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, где казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Андраде тогда заявил, что готов встретиться с GGG.

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