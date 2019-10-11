«Очень скучный боксер». Альварес отказался от объединительного боя

«Он дрался с неизвестными соперниками и он очень скучный боксер. Может быть, он и хорош, но он скучен. А меня потом меня обвиняют, что мои поединки скучные. Мне нравятся встречи, где много действий, когда зритель может насладиться происходящим. Это очень важно для меня. Кроме того, Андраде не является для меня серьезным вызовом», — сказал Альварес.