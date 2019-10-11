Медики дали прогноз по состоянию здоровья попавшего в аварию Спенса

Источник: Reuters

По сообщениям медиков, Спенс находится в сознании и способен реагировать на внешние раздражители. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает Boxing News.

Спенс не получил переломов, но не избежал порезов на лице. Медики рассчитывают, что с течением времени боксёр полностью восстановится. В настоящее время он пребывает в госпитале в окружении семьи.