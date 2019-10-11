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13:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Медики дали прогноз по состоянию здоровья попавшего в аварию Спенса

Вчера, 10 октября, стало известно, что в Далласе в тяжёлую аварию попал непобеждённый американский боксёр-профессионал Эррол Спенс, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF.

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Источник: Reuters

По сообщениям медиков, Спенс находится в сознании и способен реагировать на внешние раздражители. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает Boxing News.

Спенс не получил переломов, но не избежал порезов на лице. Медики рассчитывают, что с течением времени боксёр полностью восстановится. В настоящее время он пребывает в госпитале в окружении семьи.

На счету 29-летнего Спенса 26 побед (в том числе 21 нокаутом) в профессиональном боксе. Последний поединок боксёр провёл 28 сентября. Победа над Шоном Портером не только позволила ему защитить пояс IBF, но и принесла пояс WBC.

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