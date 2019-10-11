Бывший чемпион мира по боксу Трояновский проведет бой с Заградником в Санкт-Петербурге

Всего на счету россиянина 27 побед (24 нокаутом) и два поражения. Трояновский владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг с ноября 2015 года по декабрь 2016-го. После двух защит он расстался с поясом, проиграв нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии.