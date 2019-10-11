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12:58 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России ведет переговоры о бое Лебедева в Красноярске

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Руководство Федерации бокса России ведет переговоры о проведении поединка бывшего чемпиона мира по двум престижным версиям Дениса Лебедева в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

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Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал ТАСС, Лебедев может провести бой с конголезцем Илунгой Макабу в Красноярске в декабре.

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«Бой Лебедева в Красноярске находится в разработке», — сказал собеседник агентства.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, позднее сообщил о желании вернуться на ринг.

Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

Макабу в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. В настоящий момент 31-летний конголезский боксер владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 26 побед (24 — нокаутом), два поражения.

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