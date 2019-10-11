Чемпион мира по версии WBA Бивол уверен, что сохранит пояс после боя с Кастильо

Источник: AP 2019

Бивол проведет поединок против 31-летнего Кастильо 12 октября в Чикаго (США, штат Иллинойс).

«У нас были сложности с поиском соперника для этого боя. Но Ленин Кастильо и его команда приняли этот бой, благодарю их за это. Надеюсь, мы покажем отличный бой в субботу для всех поклонников бокса. Мой пояс останется у меня», — сказал Бивол.

Кастильо заявил, что бой против Бивола является большим шансом для него, и он постарается отобрать пояс у россиянина. «Это очень большой шанс. Я впервые в Чикаго и рад, что у меня есть возможность забрать чемпионский пояс у Дмитрия Бивола в субботу», — сказал боксер.