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13:19 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по версии WBA Бивол уверен, что сохранит пояс после боя с Кастильо

ТАСС, 11 октября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол выразил уверенность в том, что не расстанется с титулом после поединка с представителем Доминиканской Республики Ленином Кастильо. Слова 28-летнего россиянина приводит пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

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Источник: AP 2019

Бивол проведет поединок против 31-летнего Кастильо 12 октября в Чикаго (США, штат Иллинойс).

«У нас были сложности с поиском соперника для этого боя. Но Ленин Кастильо и его команда приняли этот бой, благодарю их за это. Надеюсь, мы покажем отличный бой в субботу для всех поклонников бокса. Мой пояс останется у меня», — сказал Бивол.

Кастильо заявил, что бой против Бивола является большим шансом для него, и он постарается отобрать пояс у россиянина. «Это очень большой шанс. Я впервые в Чикаго и рад, что у меня есть возможность забрать чемпионский пояс у Дмитрия Бивола в субботу», — сказал боксер.

Бивол владеет титулом чемпиона мира 2017 года. В последнем поединке в марте этого года он выиграл у американца Джо Смита — младшего решением судей. В послужном списке Бивол 16 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. На счету Кастильо 20 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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