«Хейтеры, GGG победил». Как Головкин пробивал и блокировал удары Деревянченко в защите
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Ролик блогер саркастически назвал «Деревянченко ограбили», потроллив хейтеров GGG. В видео он показывает, как казахстанец пробивал соперника и успешно блокировал его в защите.
«Самое приятное видео, которое я
Бой Головкин — Деревянченко прошел 5 октября на арене Madison Square Garden и продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу казахстанцу.
На следующий день после поединка появилось видео ударов Головкина и Деревянченко в замедленной съемке. Также представлены анализ каждого раунда и точный счет поединка.