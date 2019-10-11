«Хейтеры, GGG победил». Как Головкин пробивал и блокировал удары Деревянченко в защите

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Ролик блогер саркастически назвал «Деревянченко ограбили», потроллив хейтеров GGG. В видео он показывает, как казахстанец пробивал соперника и успешно блокировал его в защите.

«Самое приятное видео, которое я когда-либо делал. Хейтеры, GGG выиграл этот бой», — говорится в сообщении Jack Alert.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WrwqwHFj88M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой Головкин — Деревянченко прошел 5 октября на арене Madison Square Garden и продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу казахстанцу.