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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Хейтеры, GGG победил». Как Головкин пробивал и блокировал удары Деревянченко в защите

На YouTube-канале Jack Alert появилось видео удачных действий казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) в бою против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

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9
фотографий
9
фотографий

Ролик блогер саркастически назвал «Деревянченко ограбили», потроллив хейтеров GGG. В видео он показывает, как казахстанец пробивал соперника и успешно блокировал его в защите.

«Самое приятное видео, которое я когда-либо делал. Хейтеры, GGG выиграл этот бой», — говорится в сообщении Jack Alert.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой Головкин — Деревянченко прошел 5 октября на арене Madison Square Garden и продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу казахстанцу.

На следующий день после поединка появилось видео ударов Головкина и Деревянченко в замедленной съемке. Также представлены анализ каждого раунда и точный счет поединка.

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