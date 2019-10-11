Главный тренер сборной Казахстана ответил на вопрос про «крышу» узбекских боксеров

— Это сплетни, — сказал Кенжебаев в ответ на вопрос ведущего. — Я ничего не могу сказать про это. Их оценивают за бокс, судьи предпочтения отдают. Мы должны боксировать в своем стиле, но прибавить в определенных компонентах. Нам нужно повысить плотность боя и увеличить скорость. Есть над чем работать. Нужно бороться и с россиянами, и с кубинцами, и с узбеками. Никого нельзя сбрасывать со счетов. Яркие боксеры могут появиться в любой стране.