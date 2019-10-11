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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана ответил на вопрос про «крышу» узбекских боксеров

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебебаев в эфире телеканала Qazsport ответил на вопрос о предвзятом отношении к боксерам из Узбекистана на международных соревнованиях, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Такое мнение сложилось, что узбекских боксеров «тянут» за уши, будто у них есть своя «крыша».

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— Это сплетни, — сказал Кенжебаев в ответ на вопрос ведущего. — Я ничего не могу сказать про это. Их оценивают за бокс, судьи предпочтения отдают. Мы должны боксировать в своем стиле, но прибавить в определенных компонентах. Нам нужно повысить плотность боя и увеличить скорость. Есть над чем работать. Нужно бороться и с россиянами, и с кубинцами, и с узбеками. Никого нельзя сбрасывать со счетов. Яркие боксеры могут появиться в любой стране.

Напомним, что сборная Казахстана завершили чемпионата мира-2019 с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.

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