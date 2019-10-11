Тренер сборной Казахстана объяснил поражение капитана от узбекского боксера на ЧМ

«У него была установка на финал — не действовать прямолинейно. Обязательно отвечать ударом вразрез. Работа должна была быть передней рукой. Однако у него преобладало желание победить, и он шел вперед. Соперник воспользовался этим. В целом он ярко провел ЧМ и стал лучшим боксером. Он громко заявил о себе перед финалом, что сыграло определенную роль для судей. Камшыбеку не хватило хладнокровия», — поделился Кенжебаев.