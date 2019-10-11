Тренер сборной Казахстана объяснил поражение капитана от узбекского боксера на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в эфире телеканала Qazsport объяснил поражение супертяжа Камшыбека Кункабаева в финале чемпионата мира в Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В решающем поединке Кункабаев, который является капитаном команды, решением судей уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана. По итогам турнира Джалолова признали лучшим боксером.
«У него была установка на финал — не действовать прямолинейно. Обязательно отвечать ударом вразрез. Работа должна была быть передней рукой. Однако у него преобладало желание победить, и он шел вперед. Соперник воспользовался этим. В целом он ярко провел ЧМ и стал лучшим боксером. Он громко заявил о себе перед финалом, что сыграло определенную роль для судей. Камшыбеку не хватило хладнокровия», — поделился Кенжебаев.
Напомним, что Казахстан завершил ЧМ с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». Этот результат позволил занять третье место в командном зачете, но пропустить вперед Узбекистан и Россию.