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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

«К примеру, бой Левита». Тренер сборной Казахстана прокомментировал судейство и протест на ЧМ-2019

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в эфире телеканала Qazsport прокомментировал судейство на минувшем чемпионате мира в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Его подопечные завершили турнир с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.

«Бокс — это субъективный вид спорта. Было очень много протестов. Я видел своими глазами. Многие подавали, но рассмотрели лишь один протест у россиян. Позднее читал, что президент AIBA заявил, что судьи не виноваты. Им не видна вся картина боя. Судьи понимают бокс по-своему. Бокс оценивается по семи критериям. Кто-то оценивает по технике, по тактике, по силе. Вопросы по судейству — это все к AIBA. К примеру, бой Василия Левита был последней парой. Мы подготовили протест, но его не захотели принимать», — отметил Кенжебаев.

Отметим, что Левит уступил в полуфинале турнира и стал «бронзовым» призером. За этот случай, тренерскому штабу был объявлен выговор.

Добавим, что следующим крупным стартом для сборной Казахстана станут отборочные состязания к Олимпиаде-2020, которые стартуют в начале следующего года. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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