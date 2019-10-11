«К примеру, бой Левита». Тренер сборной Казахстана прокомментировал судейство и протест на ЧМ-2019

Его подопечные завершили турнир с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.

«Бокс — это субъективный вид спорта. Было очень много протестов. Я видел своими глазами. Многие подавали, но рассмотрели лишь один протест у россиян. Позднее читал, что президент AIBA заявил, что судьи не виноваты. Им не видна вся картина боя. Судьи понимают бокс по-своему. Бокс оценивается по семи критериям. Кто-то оценивает по технике, по тактике, по силе. Вопросы по судейству — это все к AIBA. К примеру, бой Василия Левита был последней парой. Мы подготовили протест, но его не захотели принимать», — отметил Кенжебаев.