«Поехал никому не известным, а вернулся чемпионом». Тренер сборной Казахстана — о Нурдаулетове, ЧМ и ОИ-2020

— Перед чемпионатом мира передо мной была поставлена задача завоевать одно «золото», одно «серебро» и одну «бронзу». Многие меня спрашивали, почему в весе 81 килограмм поехал Бекзат Нурдаулетов? В этом весе нашим лидером является Бек Нурмагамбет, но он травмировался. Этим шансом воспользовался Бекзат. Это еще раз доказывает, что главное морально-волевые качества. Он одержал победы над соперниками экстра-класса. Он поехал никому не известным боксером, а вернулся чемпионом мира. Это пример для всех нашей молодежи, — отметил Кенжебаев.
— На этом соревновании без медалей остались Закир Сафиуллин и Кайрат Ералиев.
— Оба боксера проиграли будущим чемпионам. Жеребьевка была нелегкая. У Ералиева было рассечение во втором раунде боя с узбеком и врачи его сняли. Хотя когда мы повели его зашивать рассечение, то врачи сказали, что все нормально — можно продолжать бой.
— Приятно удивил Сакен Бейбосынов.
— Он выиграл в трех непростых поединках. Он в полуфинале проиграл раздельным решением — это говорит само за себя. У него хорошая техника, школа. Он боксировал и в «Астана Арланс». У него хорошие антропометрические данные. Однако ошибки есть и их надо устранять. В Казахстане он номер один.
— Абылайхан Жусупов стал двухкратным «бронзовым» призером в казахском весе. Чего ему не хватило?
— По всем параметрам он должен был превосходить соперника, доминировать. Он должен был поднимать темп. Он чувствовал, что Замковой — местный боксер. Это немного зажало его. Жусупову не хватило раскованности. У него потенциал большой, на Олимпиаду будем готовить его.
— Турсунбая Кулахмета многие видели в финале, но он пропустил в полуфинале шальной удар.
— У него были тяжелые бои. Его соперник в полуфинале был непростым. Удар у него хорошо поставлен. Кулахмет вышел невнимательным и пропустил удар. Он не успел собраться до конца боя. Нельзя расслабятся.
— В этом весе есть Аманкул.
— Он начал тренировки после травмы. Мы будем его просматривать. Он разноплановый боксер. Физически он очень крепкий. Посмотрим на форму боксеров. Первый лицензионный турнир пройдет в Китае. Затем мировой турнир в мае в Париже. В июле-августе — Олимпиада-2020. Мы будем стараться в каждом весе завоевать лицензию.
Напомним, что Казахстан завершил ЧМ с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». Этот результат позволил занять третье место в командном зачете, но пропустить вперед Узбекистан и Россию.