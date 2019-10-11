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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Сети появилось видео страшного ДТП с участием чемпиона мира по боксу

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В интернете появилось видео ДТП, в котором пострадал чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший.

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Источник: AP 2019

Авария произошла в американском Далласе после 3 часов ночи по местному времени. По данным полиции, автомобиль марки «Феррари» двигался с высокой скоростью, в результате аварии он несколько раз перевернулся, а водителя выбросило из машины. Как отмечается, на нем не было ремня безопасности.

Спенс-младший является непобежденным боксером, одержав 26 побед (21 — нокаутом) в 26 боях.

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