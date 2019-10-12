Бивол проведет шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA

Источник: AP 2019

Спортсмен из Санкт-Петербурга быстро ворвался в элиту профессионального бокса, уже в седьмом бою завоевав временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе.

Поясом WBA тогда владел дважды победивший россиянина Сергея Ковалева американец Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру. Его место должен был занять швед Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхерста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде. Судья тогда остановил поединок, увидев, что кубинец был не в состоянии продолжать после нокдауна, хотя и успел встать за отведенные 10 секунд. После этого Бивол еще трижды защищал титул, победив решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля и американца Джо Смита — младшего.

В послужном списке 28-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Если в первых 13 поединках только два соперника Бивола смогли продержаться до финального гонга, то последние три боя продлились все 12 раундов.

Прервется ли серия побед Бивола?

В послужном списке 31-летнего Кастильо 20 побед (15 нокаутом), два поражений и одна ничья. Он на четыре года раньше Бивола начал профессиональную карьеру, но впервые будет боксировать за титул чемпиона мира. В четвертом поединке в карьере доминиканец выступил в России, победив в Екатеринбурге Геннадия Максимова решением судей. На протяжении пяти лет Кастильо выиграл 12 поединков, а затем завершил вничью бой с американцем Трэвисом Петеркиным.

Первое поражение Кастильо потерпел в 2017 году, проиграв американцу Джозефу Уильямсу, а через три боя уступил второй раз — представителю США Маркусу Брауну. После этого доминиканец одержал две победы подряд.

Российский боксер является фаворитом этого поединка, он быстрее и моложе, у него сильнее удар. Однако доминиканца вряд ли стоит считать удобным соперником. Кастильо обладает преимуществом в росте и размахе рук, хорошей выносливостью и физической подготовкой. У него также присутствует высокая скорость ударов, поэтому есть вероятность, что серия побед Бивола может быть прервана решением судей.