Бивол проведет шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Мордовия
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Чайка
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Адмирал
01
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Коморские острова
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Амур
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Автомобилист
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Босния и Герцеговина
Финляндия
Футбол. Сборные
19:00
Колумбия
Чили
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Камерун
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Греция
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
13.10
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
13.10
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.10
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.10
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.10
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.10
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
13.10
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.10
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.10
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
52
Футбол. Сборные
02:00
Уругвай
Перу
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
12
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
09:38 (мск), источник: ТАСС

Бивол проведет шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA

ТАСС, 12 октября. Россиянин Дмитрий Бивол проведет шестую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок против доминиканца Ленина Кастильо пройдет в Чикаго.

Наверх
Источник: AP 2019

Спортсмен из Санкт-Петербурга быстро ворвался в элиту профессионального бокса, уже в седьмом бою завоевав временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе.

Поясом WBA тогда владел дважды победивший россиянина Сергея Ковалева американец Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру. Его место должен был занять швед Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхерста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде. Судья тогда остановил поединок, увидев, что кубинец был не в состоянии продолжать после нокдауна, хотя и успел встать за отведенные 10 секунд. После этого Бивол еще трижды защищал титул, победив решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля и американца Джо Смита — младшего.

В послужном списке 28-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Если в первых 13 поединках только два соперника Бивола смогли продержаться до финального гонга, то последние три боя продлились все 12 раундов.

Читайте также
Бивол будет бить Ленина, Усик — большого американца

Прервется ли серия побед Бивола?

В послужном списке 31-летнего Кастильо 20 побед (15 нокаутом), два поражений и одна ничья. Он на четыре года раньше Бивола начал профессиональную карьеру, но впервые будет боксировать за титул чемпиона мира. В четвертом поединке в карьере доминиканец выступил в России, победив в Екатеринбурге Геннадия Максимова решением судей. На протяжении пяти лет Кастильо выиграл 12 поединков, а затем завершил вничью бой с американцем Трэвисом Петеркиным.

Первое поражение Кастильо потерпел в 2017 году, проиграв американцу Джозефу Уильямсу, а через три боя уступил второй раз — представителю США Маркусу Брауну. После этого доминиканец одержал две победы подряд.

Российский боксер является фаворитом этого поединка, он быстрее и моложе, у него сильнее удар. Однако доминиканца вряд ли стоит считать удобным соперником. Кастильо обладает преимуществом в росте и размахе рук, хорошей выносливостью и физической подготовкой. У него также присутствует высокая скорость ударов, поэтому есть вероятность, что серия побед Бивола может быть прервана решением судей.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами. Среди них, помимо Бивола, значатся Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация (WBO), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF) до 79,38 кг).

Читайте также
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Роналду издевался над Люксембургом, Англия впервые проиграла
Свечников и его клуб царят в НХЛ. У Андрея — отличная серия
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Бобровский спасал команду, даже потеряв клюшку. Не помогло
Грусть Туктамышевой. Как стартовал турнир в Финляндии
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на 10 лет
Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь