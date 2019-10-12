«Надо пойти и получить его». Французский проспект заявил о готовности биться с Головкиным
24-летний французский боксер Кристиан М’Билли надеется в ближайшие годы заполучить в соперники казахстанца Геннадия Головкина.
24-летний французский боксер Кристиан М’Билли надеется в ближайшие годы заполучить в соперники казахстанца Геннадия Головкина.
«Это то, что я сказал своему тренеру несколько дней назад: пришло время принять этот бой. У нас есть год или два, чтобы получить Головкина. Он заканчивает карьеру и он демонстрирует признаки слабости, это было видно в последних его двух боях, поэтому мы должны пойти и получить его, это подходящее время», — приводит слова М’Билли Rmcsport.bfmtv.com.
Интересно, что, помимо GGG, М’Билли изучает варианты проведения боев с такими боксерами, как Сауль «Канело» Альварес, Дэниэл Джейкобс, Давид Лемье, Билли Джо Сондерс.
М’Билли — француз камерунского происхождения, боксирует в среднем весе. Выступал за сборную Франции в период 2012—2016 годов, участник летних Олимпийских игр в