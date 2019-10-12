«Надо пойти и получить его». Французский проспект заявил о готовности биться с Головкиным

«Это то, что я сказал своему тренеру несколько дней назад: пришло время принять этот бой. У нас есть год или два, чтобы получить Головкина. Он заканчивает карьеру и он демонстрирует признаки слабости, это было видно в последних его двух боях, поэтому мы должны пойти и получить его, это подходящее время», — приводит слова М’Билли Rmcsport.bfmtv.com.