Казахстанская боксерша проиграла в полуфинале ЧМ в Улан-Удэ
Казахстанская боксерша Милана Сафронова проиграла в полуфинале чемпионата мира в
Казахстанская боксерша Милана Сафронова проиграла в полуфинале чемпионата мира в
Ее обидчицей в весовой категории до 64 килограмма выступила итальянка Анджела Карини.
Отметим, что Сафронова в четвертьфинале нанесла поражение Мелис Йонузовой из Болгарии.
В другом полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма казахстанка Дина Исламбекова встретится с китаянкой Сяоли Ян.