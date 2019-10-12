Еще одна казахстанка осталась без финала ЧМ по боксу в Улан-Удэ
Казахстанская боксерша Дина Исламбекова осталась за бортом финала чемпионата мира в
Казахстанская боксерша Дина Исламбекова осталась за бортом финала чемпионата мира в
В полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма она уступила китаянке Сяоли Ян.
На предыдущей стадии Исламбекова оказалась сильнее соперницы из Италии Флавии Северин.
Отметим, ранее не смогла в финал пробиться другая казахстанка Милана Сафронова, уступившая в полуфинале весовой категории до 64 килограмма итальянке Анджеле Карини.