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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

Еще одна казахстанка осталась без финала ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Казахстанская боксерша Дина Исламбекова осталась за бортом финала чемпионата мира в Улан-Удэ, передает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма она уступила китаянке Сяоли Ян.

На предыдущей стадии Исламбекова оказалась сильнее соперницы из Италии Флавии Северин.

Отметим, ранее не смогла в финал пробиться другая казахстанка Милана Сафронова, уступившая в полуфинале весовой категории до 64 килограмма итальянке Анджеле Карини.

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