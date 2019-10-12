Далгатовой отказали в пересмотре результата полуфинала на ЧМ по боксу
УЛАН-УДЭ, 12 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Технический делегат отказал россиянке Саадат Далгатовой в протесте на пересмотр результата полуфинального поединка на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости организаторы турнира.
В субботу Далгатова раздельным решением судей (2−3) проиграла Бусеназ Сурменели из Турции и стала бронзовым призером турнира в весовой категории до 69 кг. После этого поединка российская сторона подала протест.