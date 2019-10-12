Казахстанский боксер нокаутировал россиянина в реванше
Казахстанец Полат Абдикасилов нокаутировал россиянина Владислава Яковлева в
Казахстанец Полат Абдикасилов нокаутировал россиянина Владислава Яковлева в
Поединок полулегкого веса прошел в рамках вечера бокса в Алматы и был рассчитан на четыре раунда, но завершился во втором.
Для 32-летнего Абдикасилова эта победа стала третьей в трех боях. В профи он дебютировал в сентябре 2018 года и пока выступал только в Казахстане.
21-летний Яковлев потерпел четвертое досрочное поражение в четырех боях. В профи россиянин дебютировал в феврале этого с боя против Абдикасилова, а затем в Москве проиграл нокаутом Галыму Шагатаю (4−0, 4 КО) и Асану Райымбеку (2−0−1, 2 КО).