Вице-президент DAZN сделал заявление о третьем бое Головкина и «Канело» в 2020 году

«В наших контрактах есть пункт, по которому мы можем призывать к большим боям. Не буду вдаваться в подробности соглашений, но могу подтвердить, что мы мы сделаем это. Я сделаю этот бой, верю, что в 2020 году. Мы очень сильно хотим, чтобы этот бой состоялся. Все стороны готовы вернуться к диалогу, как только “Канело” сразится с Ковалевым. Очевидно, что “Канело” — ключевой игрок в переговорах. Он хочет делать большие бои. Все хотят увидеть трилогию — это знают и “Канело”, и Golden Boy, и GGG. После 2 ноября мы вернемся в комнату переговоров, чтобы сделать бой в мае 2020 года», — сказал Марковски.