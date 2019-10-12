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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Вице-президент DAZN сделал заявление о третьем бое Головкина и «Канело» в 2020 году

Вице-президент DAZN Джо Марковски в интервью Boxingscene.com рассказал о желании и возможностях стримингового сервиса сделать третий бой между Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) в 2020 году.

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Он сообщил, что переговоры между чемпионом IBF и IBO в среднем весе из Казахстана и обладателем титулов WBC (Franchie) и WBA (Super) из Мексики могут начаться в ноябре.

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«В наших контрактах есть пункт, по которому мы можем призывать к большим боям. Не буду вдаваться в подробности соглашений, но могу подтвердить, что мы мы сделаем это. Я сделаю этот бой, верю, что в 2020 году. Мы очень сильно хотим, чтобы этот бой состоялся. Все стороны готовы вернуться к диалогу, как только “Канело” сразится с Ковалевым. Очевидно, что “Канело” — ключевой игрок в переговорах. Он хочет делать большие бои. Все хотят увидеть трилогию — это знают и “Канело”, и Golden Boy, и GGG. После 2 ноября мы вернемся в комнату переговоров, чтобы сделать бой в мае 2020 года», — сказал Марковски.

Отметим, что 2 ноября Альварес поднимется в полутяжелый вес для боя с чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 28 КО). В случае победы мексиканец завоюет титул в четвертой категории.

В своем последнем бою Головкин 5 октября единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), завоевав вакантные пояса IBF и IBO. Следующим соперником казахстанца в феврале 2020 года может стать обязательный претендент на титул IBF Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.

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