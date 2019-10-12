Казахстанец нокаутировал в первом раунде боксера с 13 победами и выиграл седьмой бой в профи
Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал филиппинца Леонардо Доронио, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал филиппинца Леонардо Доронио, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок легковесов прошел в андеркарте вечера бокса в Алматы и был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом.
Для 25-летнего Ажбенова эта победа стала седьмой (три нокаутом) в семи боях. В профи он дебютировал октябре 2018 года и пять боев провел в Великобритании, а еще два — в Казахстане.
31-летний Доронио потерпел 14-е поражение — также в его активе 13 побед (четыре нокаутом) и четыре ничьих. Для филиппинца бой против Ажбенова стал первым зарубежным в карьере.