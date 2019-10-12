Казахстанский боксер победил боксера с 25 боями в профи

Поединок первого среднего веса проходил в андеркарте вечера бокса в Алматы и продлился все восемь раундов, по итогам которых Шегалиев выиграл решением судей.

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Для 25-летнего Шегалиева эта победа стала седьмой (четыре нокаутом).

В профи он выступает с 2017 года: первый и второй бои он провел в России, а затем выступал в Гане, ОАЭ и Таиланде, а в июне дебютировал на родине.

25-летний Джаджанидзе потерпел 20-е поражение в карьере при пяти победах (три нокаутом) и одной ничьей.