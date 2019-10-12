Казахстанский боксер с опытом боев в США и Мексике победил в титульном поединке

Поединок прошел в Алматы, а на его кону стоял малопрестижный региональный пояс IBA Asia в первом тяжелом весе. Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем, когда после нокдауна и попытки Кожамбердиева добить угол Умудова выбросил полотенце.

Для 32-летнего Кожамбердиева эта победа стала девятой (девять нокаутом) при двух поражениях. Из 11 боев он три провел в России, два — в США, один — в Мексике, а пять — в Казахстане.