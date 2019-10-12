Казахстанский боксер с опытом боев в США и Мексике победил в титульном поединке
Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев победил азербайджанца Казима Умудова, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев победил азербайджанца Казима Умудова, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в Алматы, а на его кону стоял малопрестижный региональный пояс IBA Asia в первом тяжелом весе. Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем, когда после нокдауна и попытки Кожамбердиева добить угол Умудова выбросил полотенце.
Для 32-летнего Кожамбердиева эта победа стала девятой (девять нокаутом) при двух поражениях. Из 11 боев он три провел в России, два — в США, один — в Мексике, а пять — в Казахстане.
30-летний Умудов потерпел второе поражение в карьере. Прошедший бой стал для него вторым за пределами Азербайджане — в июле 2017 года он в