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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Родившийся в Китае боксер выиграл первый бой под флагом Казахстана

Родившийся в Китае казахстанец Ельхат Нигметоллы победил филиппинца Ардина Диале, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой стал главным событием вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. На его кону стояли региональные титулы IBF Pan Pacific и WBO Oriental, которые защищал Диале.

Для 25-летнего Нигметоллы по прозвищу «Казахский воин» эта победа стала 15-й (пять досрочных) в карьере при одной ничьей — он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 31-летний Диале потерпел 15-е поражение — также в его активе 35 побед (17 нокаутом) и четыре ничьи.

Родился Нигметолла в Китае, где с декабря 2014 по сентября 2018 год провел 15 боев. В 2018 году он перебрался на историческую родину, а позднее стал гражданином Казахстана. В декабре 2018-го Нигметолла дебютировал в РК, но его бой, завершившийся ничьей, не вошел в его официальную статистику.

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