Родившийся в Китае боксер выиграл первый бой под флагом Казахстана

Бой стал главным событием вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. На его кону стояли региональные титулы IBF Pan Pacific и WBO Oriental, которые защищал Диале.

Для 25-летнего Нигметоллы по прозвищу «Казахский воин» эта победа стала 15-й (пять досрочных) в карьере при одной ничьей — он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 31-летний Диале потерпел 15-е поражение — также в его активе 35 побед (17 нокаутом) и четыре ничьи.