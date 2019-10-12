Родившийся в Китае боксер выиграл первый бой под флагом Казахстана
Родившийся в Китае казахстанец Ельхат Нигметоллы победил филиппинца Ардина Диале, передает корреспондент Vesti.kz.
Родившийся в Китае казахстанец Ельхат Нигметоллы победил филиппинца Ардина Диале, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой стал главным событием вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. На его кону стояли региональные титулы IBF Pan Pacific и WBO Oriental, которые защищал Диале.
Для 25-летнего Нигметоллы по прозвищу «Казахский воин» эта победа стала 15-й (пять досрочных) в карьере при одной ничьей — он
Родился Нигметолла в Китае, где с декабря 2014 по сентября 2018 год провел 15 боев. В 2018 году он перебрался на историческую родину, а позднее стал гражданином Казахстана. В декабре 2018-го Нигметолла дебютировал в РК, но его бой, завершившийся ничьей, не вошел в его официальную статистику.