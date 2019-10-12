Уроженец Китая прокомментировал свою первую победу в боксе под флагом Казахстана
Уроженец Китая Ельхат Нигметоллы (15−0−1, 15 КО) прокомментировал свою первую победу под флагом Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Уроженец Китая Ельхат Нигметоллы (15−0−1, 15 КО) прокомментировал свою первую победу под флагом Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою вечера бокса в Алматы Нигметоллы в рамках легчайшего веса единогласным решением судей победил филиппинца Ардин Диале (35−15−4, 17 КО).
«Это был непростой бой. Для меня большая честь завоевать победу для Казахстана. Я был готов к бою, но соперник оказался крепким. Спасибо всем, кто в меня верил. Я буду дальше стремиться к вершинам и буду идти к лучшим боям», — сказал Нигметоллы.
Отметим, что 25-летний Нигметоллы родился в Китае, а на историческую родину вернулся в 2018 году. В декабре 2018-го он дебютировал в РК, но бой, завершившийся ничьей, не вошел в его официальную статистику.