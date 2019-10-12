Уроженец Китая прокомментировал свою первую победу в боксе под флагом Казахстана

«Это был непростой бой. Для меня большая честь завоевать победу для Казахстана. Я был готов к бою, но соперник оказался крепким. Спасибо всем, кто в меня верил. Я буду дальше стремиться к вершинам и буду идти к лучшим боям», — сказал Нигметоллы.