Скучно не будет: Тайсон Фьюри идет в рестлинг

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Норвегия
Испания
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Мальта
Швеция
04
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Лихтенштейн
Армения
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Италия
Греция
10
Хоккей. НХЛ
13.10
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
13.10
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.10
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.10
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.10
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.10
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
13.10
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Камерун
00
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
14
Хоккей. НХЛ
13.10
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.10
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
03
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Босния и Герцеговина
Финляндия
41
Футбол. Сборные
19:00
Колумбия
Чили
00
Хоккей. НХЛ
13.10
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.10
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
13.10
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Автомобилист
63
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Коморские острова
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Амур
Б
12
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Адмирал
Б
23
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Хоккей. КХЛ
13.10
Куньлунь
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
23:18 (мск), источник: Газета.Ру

Скучно не будет: Тайсон Фьюри идет в рестлинг

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри проведет поединок по правилам рестлинга. Его соперником станет популярный силовой атлет Брон Строумэн.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Бой Тайсона Фьюри по правилам рестлинга, который ждали уже довольно давно, официально анонсирован. 31 декабря в Эр-Рияде бывший чемпион мира по боксу встретится с популярным рестлером Броном Строуманом. Их бой станет частью шоу, которое в этот день в Саудовской Аравии организует промоушен WWE Crown Jewel. Информацию о предстоящем поединке непобежденный боксер опубликовал у себя в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

О желании Фьюри подраться в рестлинге знает, пожалуй, весь бойцовский мир. И, справедливости ради, этому виду спорта Тайсон подходит больше, чем боксу.

На профессиональном боксерском уровне Цыганский Король провел 30 поединков, 29 раз праздновал победу, а еще один бой завершился ничьей. Элитные чемпионские пояса — IBF, WBA (Super), WBO, IBO и The Ring — были и есть у многих, однако Фьюри с точки зрения медийности уже давно преодолел ту планку, когда спортивные заслуги, даже самые особенные, уходят на второй план. И, чего и следовало ожидать, Тайсону довольно быстро стало скучно.

После трехлетнего застоя, который был у Фьюри после победы над Владимиром Кличко, на его карьере ставили крест. Он наслаждался жизнью, проводя все свободное время за барной стойкой или на шезлонге, пока жена не сказала, что у него не получится вернуться в бокс.

В те времена вес Тайсона доходил до 180 кг — отголоски тех 20-ти пинт пива, которые спортсмен выпивал ежедневно. За довольно короткий срок Фьюри удалось сбросить около 60 кг, а, вспоминая о своем толстом прошлом, боксер только смеялся и каждый раз подчеркивал, что ни о чем не жалеет.

С его возвращением бокс, утративший былую популярность на фоне роста интереса к смешанным единоборствам (MMA), буквально получил глоток свежего воздуха. Каждый выход Тайсона на публику оборачивается шоу. Не так давно он, к слову, во время интервью заставил выпить бутылку пива журналистку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если же забыть о повседневной жизни Фьюри, то нельзя не сказать, в каком виде он появился на поединке против Тома Шварца. Цыганский Король нарядился в образ персонажа Апполо Крида из фильма «Рокки», а после самого боя исполнил хит американской группы Aerosmith «I Don’t Want to Miss a Thing», не стесняясь того, что звучало это довольно жутко для ценителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Собственно, благодаря своей харизме и стилю поведения он достучался до рестлинг-промоушенов. Во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе он едва не устроил драку, ввязавшись в потасовку со Строумэном. Браун раскидал своих соперников и подошел к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников рестлера атаковал его, между спортсменами завязалась рубка, а Тайсон тем временем еле оттащили от ринга. Спустя три дня Фьюри и Строумэн встретились на шоу WWE Monday Night Raw и снова повздорили — уже во время дуэли взглядов.

«Кто хочет увидеть, как я раздавлю этого бомжа?» — написал Фьюри в своем инстаграме.

Выглядело это довольно комично, учитывая то, что в боксе и MMA трэшток обычно не переходит грань разговоров и оскорблений. Очевидно, что все эти стычки носят постановочный характер, как и весь рестлинг в целом. Но это на сто процентов та атмосфера, в которой счастлив и должен находиться Фьюри.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моем мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport.

«Буду рад подраться с настоящим монстром среди мужчин. Но я, будучи непобедимым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, никого не боюсь. Я выиграл 0 профессиональных боев. Когда отправлюсь в Саудовскую Аравию, чтобы сразиться с Брауном Строумэном, я все равно останусь непобедимым, поскольку отправлю его в нокаут», — ответил Фьюри.

Для бокса, который до сих пор позиционирует себя как самый «джентльменский» бойцовский вид спорта, личность Тайсона уникальна. Он сочетает в себе не только высочайший профессиональный класс, но и, пожалуй, имеет самую большую харизму среди всех боксеров. Однако же дело в том, что для самого Фьюри это скучно.

Да, выходя на ринг, он зарабатывает невероятные деньги — за шесть минут боя со Шварцом, например, Цыганский король поднял $12,5 млн.

Но максимально самовыражаться он может только в рестлинге. Хотя бы потому, что боксеры, с которыми Фьюри пытается повеселиться и, в конце концов, раскрутить возможный бой, никогда не отвечают ему тем же. Возможно, только с уходом Тайсона боксерский мир поймет, что окончательная его потеря станет катастрофой.

Возвращаясь к предстоящему турниру, стоит упомянуть, что в со-главном поединке бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом дивизионе Кейн Веласкес, завершивший карьеру в MMA, померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром. Это значит, что 31 декабря весь бойцовский мир скучать точно не будет.

Георгий Токарев

 Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
Теплая Никосия ждет жаркой игры. Кипр и Россия готовятся к матчу
Жаркая суббота в КХЛ. Поражение «Спартака», камбэк «Динамо»
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Гимнастка из США повторила рекорд по количеству наград ЧМ
«Ливерпуль» победил «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды
Карасев судит матч Италии и Греции в отборе ЧЕ (трансляция)
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь