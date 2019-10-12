Скучно не будет: Тайсон Фьюри идет в рестлинг
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри проведет поединок по правилам рестлинга. Его соперником станет популярный силовой атлет Брон Строумэн.
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри проведет поединок по правилам рестлинга. Его соперником станет популярный силовой атлет Брон Строумэн.
Бой Тайсона Фьюри по правилам рестлинга, который ждали уже довольно давно, официально анонсирован. 31 декабря в
О желании Фьюри подраться в рестлинге знает, пожалуй, весь бойцовский мир. И, справедливости ради, этому виду спорта Тайсон подходит больше, чем боксу.
На профессиональном боксерском уровне Цыганский Король провел 30 поединков, 29 раз праздновал победу, а еще один бой завершился ничьей. Элитные чемпионские пояса — IBF, WBA (Super), WBO, IBO и The Ring — были и есть у многих, однако Фьюри с точки зрения медийности уже давно преодолел ту планку, когда спортивные заслуги, даже самые особенные, уходят на второй план. И, чего и следовало ожидать, Тайсону довольно быстро стало скучно.
После трехлетнего застоя, который был у Фьюри после победы над Владимиром Кличко, на его карьере ставили крест. Он наслаждался жизнью, проводя все свободное время за барной стойкой или на шезлонге, пока жена не сказала, что у него не получится вернуться в бокс.
В те времена вес Тайсона доходил до 180 кг — отголоски тех 20-ти пинт пива, которые спортсмен выпивал ежедневно. За довольно короткий срок Фьюри удалось сбросить около 60 кг, а, вспоминая о своем толстом прошлом, боксер только смеялся и каждый раз подчеркивал, что ни о чем не жалеет.
С его возвращением бокс, утративший былую популярность на фоне роста интереса к смешанным единоборствам (MMA), буквально получил глоток свежего воздуха. Каждый выход Тайсона на публику оборачивается шоу. Не так давно он, к слову, во время интервью заставил выпить бутылку пива журналистку.
Если же забыть о повседневной жизни Фьюри, то нельзя не сказать, в каком виде он появился на поединке против Тома Шварца. Цыганский Король нарядился в образ персонажа Апполо Крида из фильма «Рокки», а после самого боя исполнил хит американской группы Aerosmith «I Don’t Want to Miss a Thing», не стесняясь того, что звучало это довольно жутко для ценителей.
Собственно, благодаря своей харизме и стилю поведения он достучался до
«Кто хочет увидеть, как я раздавлю этого бомжа?» — написал Фьюри в своем инстаграме.
Выглядело это довольно комично, учитывая то, что в боксе и MMA трэшток обычно не переходит грань разговоров и оскорблений. Очевидно, что все эти стычки носят постановочный характер, как и весь рестлинг в целом. Но это на сто процентов та атмосфера, в которой счастлив и должен находиться Фьюри.
«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моем мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport.
«Буду рад подраться с настоящим монстром среди мужчин. Но я, будучи непобедимым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, никого не боюсь. Я выиграл 0 профессиональных боев. Когда отправлюсь в Саудовскую Аравию, чтобы сразиться с Брауном Строумэном, я все равно останусь непобедимым, поскольку отправлю его в нокаут», — ответил Фьюри.
Для бокса, который до сих пор позиционирует себя как самый «джентльменский» бойцовский вид спорта, личность Тайсона уникальна. Он сочетает в себе не только высочайший профессиональный класс, но и, пожалуй, имеет самую большую харизму среди всех боксеров. Однако же дело в том, что для самого Фьюри это скучно.
Да, выходя на ринг, он зарабатывает невероятные деньги — за шесть минут боя со Шварцом, например, Цыганский король поднял $12,5 млн.
Но максимально самовыражаться он может только в рестлинге. Хотя бы потому, что боксеры, с которыми Фьюри пытается повеселиться и, в конце концов, раскрутить возможный бой, никогда не отвечают ему тем же. Возможно, только с уходом Тайсона боксерский мир поймет, что окончательная его потеря станет катастрофой.
Возвращаясь к предстоящему турниру, стоит упомянуть, что в
Георгий Токарев