Скучно не будет: Тайсон Фьюри идет в рестлинг

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Бой Тайсона Фьюри по правилам рестлинга, который ждали уже довольно давно, официально анонсирован. 31 декабря в Эр-Рияде бывший чемпион мира по боксу встретится с популярным рестлером Броном Строуманом. Их бой станет частью шоу, которое в этот день в Саудовской Аравии организует промоушен WWE Crown Jewel. Информацию о предстоящем поединке непобежденный боксер опубликовал у себя в социальных сетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3fV31lHKz1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3fV31lHKz1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3fV31lHKz1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-11T19:30:30+00:00">11 Окт 2019 в 12:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О желании Фьюри подраться в рестлинге знает, пожалуй, весь бойцовский мир. И, справедливости ради, этому виду спорта Тайсон подходит больше, чем боксу.

На профессиональном боксерском уровне Цыганский Король провел 30 поединков, 29 раз праздновал победу, а еще один бой завершился ничьей. Элитные чемпионские пояса — IBF, WBA (Super), WBO, IBO и The Ring — были и есть у многих, однако Фьюри с точки зрения медийности уже давно преодолел ту планку, когда спортивные заслуги, даже самые особенные, уходят на второй план. И, чего и следовало ожидать, Тайсону довольно быстро стало скучно.

После трехлетнего застоя, который был у Фьюри после победы над Владимиром Кличко, на его карьере ставили крест. Он наслаждался жизнью, проводя все свободное время за барной стойкой или на шезлонге, пока жена не сказала, что у него не получится вернуться в бокс.

В те времена вес Тайсона доходил до 180 кг — отголоски тех 20-ти пинт пива, которые спортсмен выпивал ежедневно. За довольно короткий срок Фьюри удалось сбросить около 60 кг, а, вспоминая о своем толстом прошлом, боксер только смеялся и каждый раз подчеркивал, что ни о чем не жалеет.

С его возвращением бокс, утративший былую популярность на фоне роста интереса к смешанным единоборствам (MMA), буквально получил глоток свежего воздуха. Каждый выход Тайсона на публику оборачивается шоу. Не так давно он, к слову, во время интервью заставил выпить бутылку пива журналистку.

Если же забыть о повседневной жизни Фьюри, то нельзя не сказать, в каком виде он появился на поединке против Тома Шварца. Цыганский Король нарядился в образ персонажа Апполо Крида из фильма «Рокки», а после самого боя исполнил хит американской группы Aerosmith «I Don’t Want to Miss a Thing», не стесняясь того, что звучало это довольно жутко для ценителей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BywdC4jgyUD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BywdC4jgyUD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BywdC4jgyUD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-16T04:23:58+00:00">15 Июн 2019 в 9:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Собственно, благодаря своей харизме и стилю поведения он достучался до рестлинг-промоушенов. Во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе он едва не устроил драку, ввязавшись в потасовку со Строумэном. Браун раскидал своих соперников и подошел к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников рестлера атаковал его, между спортсменами завязалась рубка, а Тайсон тем временем еле оттащили от ринга. Спустя три дня Фьюри и Строумэн встретились на шоу WWE Monday Night Raw и снова повздорили — уже во время дуэли взглядов.

«Кто хочет увидеть, как я раздавлю этого бомжа?» — написал Фьюри в своем инстаграме.

Выглядело это довольно комично, учитывая то, что в боксе и MMA трэшток обычно не переходит грань разговоров и оскорблений. Очевидно, что все эти стычки носят постановочный характер, как и весь рестлинг в целом. Но это на сто процентов та атмосфера, в которой счастлив и должен находиться Фьюри.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KQpNlWn4LLc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моем мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей», — приводит слова Строумэна BBC Sport.

«Буду рад подраться с настоящим монстром среди мужчин. Но я, будучи непобедимым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, никого не боюсь. Я выиграл 0 профессиональных боев. Когда отправлюсь в Саудовскую Аравию, чтобы сразиться с Брауном Строумэном, я все равно останусь непобедимым, поскольку отправлю его в нокаут», — ответил Фьюри.

Для бокса, который до сих пор позиционирует себя как самый «джентльменский» бойцовский вид спорта, личность Тайсона уникальна. Он сочетает в себе не только высочайший профессиональный класс, но и, пожалуй, имеет самую большую харизму среди всех боксеров. Однако же дело в том, что для самого Фьюри это скучно.

Да, выходя на ринг, он зарабатывает невероятные деньги — за шесть минут боя со Шварцом, например, Цыганский король поднял $12,5 млн.

Но максимально самовыражаться он может только в рестлинге. Хотя бы потому, что боксеры, с которыми Фьюри пытается повеселиться и, в конце концов, раскрутить возможный бой, никогда не отвечают ему тем же. Возможно, только с уходом Тайсона боксерский мир поймет, что окончательная его потеря станет катастрофой.

Возвращаясь к предстоящему турниру, стоит упомянуть, что в со-главном поединке бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом дивизионе Кейн Веласкес, завершивший карьеру в MMA, померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром. Это значит, что 31 декабря весь бойцовский мир скучать точно не будет.