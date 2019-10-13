Лишившийся боя с Усиком боксер оказался «чистым»
Голландский
Голландский
Боксер выложил снимок письма от Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), где говорится о результатах пробы мочи от 2 октября. В организме Спонга не было обнаружено следов запрещенных веществ.
«Я чистый боец, а предыдущие результаты оказались ошибочными. Кто ответит за это? Мне обидно, что меня лишили такого шанса. В команде Усика знали, что я опасен», — написал 34-летний Спонг.
8 октября стало известно, что
Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет американец Чазз Уизерспун. Он оказался тяжелее украинца на 12 килограммов. На его счету 38 побед и три поражения.
Усик ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед. На счету Спонга 14 побед и ни одного поражения.