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00:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Лишившийся боя с Усиком боксер оказался «чистым»

Голландский боксер-тяжеловес Тайрон Спонг объявил результат третьего допинг-теста, который оказался отрицательным. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

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Боксер выложил снимок письма от Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), где говорится о результатах пробы мочи от 2 октября. В организме Спонга не было обнаружено следов запрещенных веществ.

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«Я чистый боец, а предыдущие результаты оказались ошибочными. Кто ответит за это? Мне обидно, что меня лишили такого шанса. В команде Усика знали, что я опасен», — написал 34-летний Спонг.

8 октября стало известно, что из-за положительного результата допинг-пробы голландца сняли с поединка против украинца Александра Усика. Британский промоутер Эдди Хирн отметил, что боец будет заменен. В частности, рассматривалась кандидатура российского тяжеловеса Александра Устинова. Однако, в лагере Усика выступили против поединка с россиянином.

Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет американец Чазз Уизерспун. Он оказался тяжелее украинца на 12 килограммов. На его счету 38 побед и три поражения.

Усик ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед. На счету Спонга 14 побед и ни одного поражения.

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