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11:56 (мск), источник: Sport24

Украинский боксер Усик дебютировал в супертяжелом весе. Его соперника хватило на 7 раундов

Александр Усик. Версия 2.0.

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В 2018-м Александр Усик стал одним из самых успешных боксеров планеты, сумев собрать все возможные пояса в первом тяжелом весе.

Украинец защитил титулы и решил, что пора двигаться дальше. 25 мая Александр должен был дебютировать в супертяжелом весе поединком против Карлоса Такама. Но не сложилось. Помешала травма бицепса.

Чтобы увидеть на ринге потяжелевшую версию Усика, болельщикам пришлось ждать все лето, но это случилось.

Приветствовать Александра должен был непобежденный Тайрон Спонг, но в неделю поединка выяснилось, что голландец провалил допинг-тест.

В организме Спонга был обнаружен препарат кломифен, который используется для лечения бесплодия у женщин. Известно также, что некоторые спортсмены употребляют его для восстановления после приема стероидов.

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Заменили голландца Спонга американцем Чаззом Уизерспуном.

Кто это?

Начинал Уизерспун не со спорта, а с фармацевтики. Он поступил в колледж Святого Иосифа на специальность «фармацевтический маркетинг», но по ходу обучения, решив последовать примеру старшего брата, увлекся боксом.

Он ездил со сборной США по боксу на Олимпийские игры. Но в качестве запасного. Любительская карьера Чазза насчитывает 32 боя (26 побед). В 2004-м он начал боксировать по профессионалам.

За почти 15 лет карьеры Уизерспун выходил на ринг 41 раз и одержал 38 побед, но ни разу не дрался за чемпионские пояса.

«Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что тут — совсем другая игра. Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы», — говорил Уизерспун накануне поединка.

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Чем все закончилось

Исход этого боя предвидел Сергей Ковалев.

«Что-то фейсбук у противника совсем печальный. Уже проиграл», — писал российский боксер под одной из фотографий Усика в инстаграме.

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На протяжении семи раундов Александр делал более-менее все что хотел. Уизерспун пропускал очень много ударов, и его команда приняла решение, которое выглядело максимально верным: не пускать Чазза на восьмой раунд.

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На судейских записках Усик проиграл только первую трехминутку.

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Сейчас Александр — первый претендент на пояс WBO в супертяжелом весе. 7 декабря он совершенно точно будет смотреть реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса, потому что один из них вполне может стать его следующим соперником.

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