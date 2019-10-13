Готов к объединению. Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул

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Бой проходил в невысоком темпе, а Бивол использовал прагматичную тактику, не оставляя шансов оппоненту. Кастильо сопротивлялся, однако разница в классе не позволяла ему претендовать на что-то значимое.

В шестом раунде Бивол отправил в нокдаун соперника. В дальнейшем россиянин продолжил доминировать, не оставляя шансов доминиканцу, и довел бой до победы.

По итогам поединка все трое судей отдали победу Биволу со счетом 120:107, 119:108 (дважды). Защита титула WBA стала шестой для россиянина, который владеет титулом с 2017 гола. Всего на его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 28-летний Бивол продлил серию до четырех побед решением судей, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года кубинца Салливана Барреру.

Объединение и бой с Альваресом

Бивол готов проводить объединительные поединки и ждет результатов боев остальных чемпионов мира в этом весе, заявил ТАСС менеджер боксера Вадим Корнилов.

«Всем хочется увидеть нокаут, но Бивол другой боксер, — сказал Корнилов. — Для него важно тактически верно вести бой и не пропускать лишних ударов, не рисковать и сохранить титул. Жду с нетерпением, когда Дмитрий встретится с кем-то из чемпионов, и он покажет совсем другой уровень бокса».

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).

Бетербиев 18 октября проведет бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком. Ковалев 2 ноября встретится с мексиканцем Саулем Альваресом.

По мнению менеджера, на данном этапе неважно, с кем из чемпионов проводить объединительный поединок. «Для Бивола бой с Кастильо — это очень хороший опыт, — продолжил менеджер. — Кто из обладателей титулов более интересен? Неважно. Важно объединить титулы».

Сам Бивол в разговоре с ТАСС отметил, что хотел бы провести бой с Альваресом. «Рад, что победил, — сказал Бивол. — Всегда можно выигрывать красивее, побеждать нокаутом, но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой. Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем — не имеет значения».

«Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы [над Ковалевым]? Конечно», — добавил боксер.

Усик готов к супертяжелому весу

В главном поединке турнира в Чикаго бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик досрочно победил американца Чазза Уизерспуна, дебютировав в супертяжелом весе. Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в седьмом раунде ввиду отказа противника от продолжения поединка.

Уизерспун был активен лишь в первых раундах, но после второго Усик включил полные обороты. Он традиционно активно передвигался, не давая оппоненту возможности для передышки. В итоге после седьмого раунда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка. Важно отметить, что американец согласился на бой за четыре дня, когда представитель Нидерландов Тайрон Спонг не прошел допинг-тест.

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд в разговоре с ТАСС отметил, что Усик показал полную готовность к выступлениям в супертяжелом весе.

«Замечательный дебют в супертяжелом весе, — сказал Дрозд. — Уизерспун также проявил себя достойно с учетом того, что он взял бой за четыре дня. Саша себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе. Теперь есть вопрос, как он будет выглядеть на фоне Фьюри, Уайлдера, Руиса и Джошуа».

«Думаю, что с Фьюри будет непросто, а вот с Джошуа, может быть, проще всех в этой компании, — продолжил собеседник агентства. — Усик быстрее, умнее, талантливее и техничнее многих в этом весе. Большие бои мы увидим уже в следующем году. Усик показал, что готов к супертяжелому весу».