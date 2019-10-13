Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Эквадор
Аргентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Казахстан
Бельгия
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
ЮАР
Мали
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Кения
Мозамбик
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
Салават Юлаев
01
Футбол. Сборные
2-й тайм
Бразилия
Нигерия
11
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Шотландия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Россия
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Парагвай
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Локомотив
36
Хоккей. НХЛ
14.10
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
47
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Протест Воронцовой на исход финала ЧМ не удовлетворен

УЛАН-УДЭ, 13 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Протест россиянки Людмилы Воронцовой на результат финального поединка на чемпионате мира в Улан-Удэ не был удовлетворен, сообщили РИА Новости организаторы турнира.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье в финале чемпионата мира в Улан-Удэ в весовой категории до 57 кг Воронцова уступила Нести Петекио из Филиппин раздельным решением судей (2:3). Сразу после боя российская сторона подала протест, который принял технический делегат. Таким образом, Воронцова стала серебряным призером турнира.

 Американка рассказала, что есть в Москве, чего почти нет в Нью-Йорке
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
Медведев разгромил русского немца в финале Шанхая
Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова в матче НХЛ (видео)
Новая Русская Ракета. Михеев забил в НХЛ после чумового рывка
Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул
«Мерседес» — чемпион. У Боттаса турбо-старт, у Квята — кошмарный
Гимнастка Байлз побила рекорд по количеству наград ЧМ
Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира в Штутгарте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь