«Канело» Альварес согласился на третий бой с Головкиным
До этого мексиканец попытается покорить четвертый дивизион.
До этого мексиканец попытается покорить четвертый дивизион.
Действующий чемпион мира в среднем и втором среднем весах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) высказался по поводу третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.
Соперники дважды дрались в
«Я сказал об этом еще перед боем и повторю снова: сейчас для меня поединок с Головкиным не несет никакого вызова. Мы дрались дважды, провели 24 раунда. Я победил его, так что он больше не является для меня вызовом. Однако Головкин — это хороший бизнес. Так что если они выйдут на меня с привлекательным предложением, возможно, мы устроим третий бой», — сказал Альварес.
При этом ранее «Канело» отказался от третьего боя с Головкиным в сентябре. Вместо этого 2 ноября в