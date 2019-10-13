«Канело» Альварес согласился на третий бой с Головкиным

«Я сказал об этом еще перед боем и повторю снова: сейчас для меня поединок с Головкиным не несет никакого вызова. Мы дрались дважды, провели 24 раунда. Я победил его, так что он больше не является для меня вызовом. Однако Головкин — это хороший бизнес. Так что если они выйдут на меня с привлекательным предложением, возможно, мы устроим третий бой», — сказал Альварес.