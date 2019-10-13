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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес согласился на третий бой с Головкиным

До этого мексиканец попытается покорить четвертый дивизион.

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Источник: Reuters

Действующий чемпион мира в среднем и втором среднем весах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) высказался по поводу третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.

Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.

«Я сказал об этом еще перед боем и повторю снова: сейчас для меня поединок с Головкиным не несет никакого вызова. Мы дрались дважды, провели 24 раунда. Я победил его, так что он больше не является для меня вызовом. Однако Головкин — это хороший бизнес. Так что если они выйдут на меня с привлекательным предложением, возможно, мы устроим третий бой», — сказал Альварес.

При этом ранее «Канело» отказался от третьего боя с Головкиным в сентябре. Вместо этого 2 ноября в Лас-Вегасе он попытается покорить четвертую весовую категорию — сразится с чемпионом WBO российским полутяжем (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

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