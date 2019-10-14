«В критическом состоянии». Новые данные о состоянии американского боксёра

«Патрик Дэй получил травму головного мозга во время боя в субботу вечером. Его срочно отправили в больницу, где ему сделали неотложную операцию. По состоянию на вечер воскресенья Патрик находится в коме в крайне критическом состоянии. От имени команды Патрика мы ценим поддержку, молитвы и предложения помощи со всех уголков боксёрского сообщества. Обновления будут предоставляться по мере изменения обстоятельств. Тем временем мы просим, чтобы в это трудное время уважалась конфиденциальность Патрика и его семьи», — говорится в сообщении на сайте DiBella Entertainment.