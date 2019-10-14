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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«В критическом состоянии». Новые данные о состоянии американского боксёра

Издание DiBella Entertainment сообщило о состоянии боксёра Патрика Дэя, который впал в кому после нокаута в бою с Чарльзом Конвеллом за региональный титул по версии USBA.

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Источник: Reuters

«Патрик Дэй получил травму головного мозга во время боя в субботу вечером. Его срочно отправили в больницу, где ему сделали неотложную операцию. По состоянию на вечер воскресенья Патрик находится в коме в крайне критическом состоянии. От имени команды Патрика мы ценим поддержку, молитвы и предложения помощи со всех уголков боксёрского сообщества. Обновления будут предоставляться по мере изменения обстоятельств. Тем временем мы просим, чтобы в это трудное время уважалась конфиденциальность Патрика и его семьи», — говорится в сообщении на сайте DiBella Entertainment.

Напомним, Конвелл доминировал на протяжении всей встречи и отправлял соперника в нокдаун в четвёртом и восьмом раундах. В 10-й трёхминутке Чарльз донёс до цели ещё одну атаку, пробив Дэю точно в челюсть. Тот оказался в глубоком нокауте, и рефери даже не стал открывать счёт, сразу же вызвав на ринг медиков. Патрик пребывал в бессознательном состоянии, и его вынесли с ринга на носилках.

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