Озвучены детали первого боя Головкина в статусе двукратного чемпиона мира

Ранее стало известно, что Головкин уже зарезервировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США), вмещающую больше десяти тысяч зрителей. В качестве соперника называется поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО).
«В Чикаго у Геннадия отличная репутация среди болельщиков бокса. Если Головкин будет драться против обязательного претендента, которым является Камил Шеремета, то есть смысл провести этот бой в Чикаго. Здесь большая польская община. Пока что рано конкретно говорить о бое с Шереметой, но мы рассматриваем эту возможность. Вероятно, нам придется это сделать. Когда ты завоевываешь вакантный титул, то чаще всего тебе назначают обязательного претендента. Пока IBF этого не сделала, но мы ведем с ними переговоры. Мы знаем, что Шеремета хочет добиться, чтобы титул снова стал вакантным», — сказал Хирн, слова которого приводит Boxingnews24.com.
Вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе Головкин завоевал 5 октября в Нью-Йорке, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Таким образом, GGG стал двукратным чемпионом мира.
Причем бой Головкин — Деревянченко был санкционирован IBF. В постановлении организации говорилось, что победитель должен будет провести обязательную защиту против «ведущего доступного претендента в течение шести месяцев», то есть до апреля 2020 года включительно.