Озвучены детали первого боя Головкина в статусе двукратного чемпиона мира

«В Чикаго у Геннадия отличная репутация среди болельщиков бокса. Если Головкин будет драться против обязательного претендента, которым является Камил Шеремета, то есть смысл провести этот бой в Чикаго. Здесь большая польская община. Пока что рано конкретно говорить о бое с Шереметой, но мы рассматриваем эту возможность. Вероятно, нам придется это сделать. Когда ты завоевываешь вакантный титул, то чаще всего тебе назначают обязательного претендента. Пока IBF этого не сделала, но мы ведем с ними переговоры. Мы знаем, что Шеремета хочет добиться, чтобы титул снова стал вакантным», — сказал Хирн, слова которого приводит Boxingnews24.com.