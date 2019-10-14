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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены детали первого боя Головкина в статусе двукратного чемпиона мира

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) вернется на ринг весной 2020 года. Об этом сообщил сопромоутер казахстанского боксера Эдди Хирн из Mathroom Boxing.

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Ранее стало известно, что Головкин уже зарезервировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США), вмещающую больше десяти тысяч зрителей. В качестве соперника называется поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО).

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«В Чикаго у Геннадия отличная репутация среди болельщиков бокса. Если Головкин будет драться против обязательного претендента, которым является Камил Шеремета, то есть смысл провести этот бой в Чикаго. Здесь большая польская община. Пока что рано конкретно говорить о бое с Шереметой, но мы рассматриваем эту возможность. Вероятно, нам придется это сделать. Когда ты завоевываешь вакантный титул, то чаще всего тебе назначают обязательного претендента. Пока IBF этого не сделала, но мы ведем с ними переговоры. Мы знаем, что Шеремета хочет добиться, чтобы титул снова стал вакантным», — сказал Хирн, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе Головкин завоевал 5 октября в Нью-Йорке, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Таким образом, GGG стал двукратным чемпионом мира.

Причем бой Головкин — Деревянченко был санкционирован IBF. В постановлении организации говорилось, что победитель должен будет провести обязательную защиту против «ведущего доступного претендента в течение шести месяцев», то есть до апреля 2020 года включительно.

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