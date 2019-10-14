Головкин определился с позицией по третьему бою с «Канело»

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По словам промоутера Эдди Хирна, который с недавнего времени сотрудничает с GGG, Головкин не собирается ждать решения «Канело» и примет решение по следующему бою до конца года.

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«Геннадий хочет драться с “Канело”, но я не думаю, что он будет ждать решения Альвареса. Все зависит от того, что произойдет в ближайшие недели. До боя Ковалев — Альварес осталось всего три недели. Однако не похоже, что Головкин планирует столько ждать. Он не намерен откладывать решение по поводу следующего поединка до декабря. Если IBF скажет, что нужно проводить обязательную защиту, Головкин согласится на этот бой», — сказал Хирн.

Ранее промоутер рассказал, что Головкин уже забронировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США). В качестве соперника упоминался поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), который также анонсировал бой с казахстанцем.

Напомним, Головкин дважды дрался с «Канело» в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.