Менеджер Усика назвал его лучшим боксером в супертяжелом весе

Усик в ночь на воскресенье победил Уизерспуна в своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Команда американца отказалась от продолжения боя после седьмого раунда.
«После выступления Усика можем сказать, что он показал красивый бокс в тяжелом весе. Давно такого не видели. Спокойно можем объявлять, что на сегодняшний день он лучший боксер в этом дивизионе», — сказал Климас.
В послужном списке 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.