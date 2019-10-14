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10:15 (мск), источник: ТАСС

Менеджер Усика назвал его лучшим боксером в супертяжелом весе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик своим поединком с американцем Чаззом Уизерспуном показал, что является лучшим в супертяжелом весе. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

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Источник: РИА "Новости"

Усик в ночь на воскресенье победил Уизерспуна в своем дебютном поединке в супертяжелом весе. Команда американца отказалась от продолжения боя после седьмого раунда.

«После выступления Усика можем сказать, что он показал красивый бокс в тяжелом весе. Давно такого не видели. Спокойно можем объявлять, что на сегодняшний день он лучший боксер в этом дивизионе», — сказал Климас.

В послужном списке 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.

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