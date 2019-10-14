Американский эксперт назвал единственный козырь следующего соперника Ислама

«Честно говоря, Каутондоква — темная лошадка. Я видел всего один бой с его участием. Он по всем статьям проиграл Деметриусу Андраде. Я бы отметил лишь его выносливость. Он упорно продолжал бой, несмотря на несколько нокдаунов. У него хорошие физические кондиции, но слабая техника. Я думаю, что Ислам должен спокойно побеждать такую оппозицию и выходить на следующий уровень», — отметил Марвилла.