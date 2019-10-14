Американский эксперт назвал единственный козырь следующего соперника Ислама

«Честно говоря, Каутондоква — темная лошадка. Я видел всего один бой с его участием. Он по всем статьям проиграл Деметриусу Андраде. Я бы отметил лишь его выносливость. Он упорно продолжал бой, несмотря на несколько нокдаунов. У него хорошие физические кондиции, но слабая техника. Я думаю, что Ислам должен спокойно побеждать такую оппозицию и выходить на следующий уровень», — отметил Марвилла.
Ранее Ислам поделился своими ожиданиями перед боем.
Его тренер Багаудин Бек пообещал зрелищный бой и высказался о чемпионском настрое казахстанца.
Отметим, Каутондоква в 2018 году дрался за вакантный титул WBO, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО).
А Ислам 5 июля вернулся после 16-месячного перерыва и за десять секунд нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО).